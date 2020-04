VTI schenkt gezichtsbeschermers voor zorginstellingen in De Haan Leen Belpaeme

14 april 2020

18u15 0 Oostende Het VTI van Zeebrugge heeft een 80-tal zelfgemaakte gezichtsbeschermers afgegeven aan het gemeentehuis in De Haan. Het beschermingsmateriaal is bedoeld voor de verschillende zorginstellingen in de gemeente.

De gezichtsbeschermers werden gemaakt door zeven leerkrachten van het VTI in Zeebrugge die hiervoor hun vakantiedagen hebben opgeofferd. In totaal werden 1300 faceshields gemaakt en er werden nu ook enkele overhandigd voor de zorginstellingen in De Haan. “We zullen ze uitdelen over de verschillende voorzieningen zoals de woonzorgcentra, maar ook het Zeepreventorium en Huis aan Zee. We nemen wel eerst contact op om te luisteren of ze nood hebben aan materiaal. Sommige instellingen geven aan dat ze zelf genoeg beschermingsmateriaal ter beschikking hebben. Zo niet verdelen we ze volgens de grootte van de instelling. We hebben ook al een schenking gekregen van mondmaskers door de Rotary volgende week voor de thuisverpleegkundigen. We hebben toen hetzelfde systeem toegepast”, licht burgemeester Wilfried Vandaele (OPEN & N-VA) toe.