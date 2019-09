Vrouwenoplichter “komt er goedkoop van af”, volgens procureur-generaal Wouter Spillebeen

11 september 2019

15u34 0 Oostende De 37-jarige Irfan O. uit Oostende die al meer dan dertig vrouwen oplichtte, kan in beroep toch maar maximaal vier jaar cel krijgen. De procureur-generaal wilde acht jaar cel vorderen, maar omdat het parket in Brugge niet in beroep ging tegen de strafmaat van vier jaar, kan hij geen hogere straf vragen.

“U komt er goedkoop van af”, sprak de procureur-generaal de beklaagde Irfan O. toe. De man gaf zich jarenlang uit als Jonas Bruine op datingsites. Hij verleidde vrouwen die vaak in een kwetsbare positie zaten en begon een relatie met hen. Alleen had hij niet de bedoeling om iets moois op te bouwen, maar wel om er op een dag met al hun kostbare bezittingen vandoor te gaan. Daarnaast perste de man ook verstandelijk beperkte jongeren af.

O. zat voor de oudste oplichtingen al een celstraf van vier jaar uit, maar toen hij uit de cel kwam, begon hij gewoon opnieuw. In totaal maakte hij dertig slachtoffers, maar nu moet hij zich enkel verantwoorden voor de tien recentste oplichtingen. “U liep van de ene vrouw naar de andere en u hebt hen allemaal kaalgeplukt. U heeft een lange periode van reflectie en bezinning nodig”, aldus de procureur. “Ik heb u ook nog nooit ‘sorry’ horen zeggen of horen zeggen dat u de burgerlijke partijen zou vergoeden.”

Omdat het parket in Brugge niet in beroep ging tegen een bestraffing van vier jaar cel, kan de procureur-generaal geen hogere straf vragen. “Ik vind eigenlijk dat u acht jaar verdient. U komt er goedkoop van af”, klinkt het. De advocate van de man vraagt dan weer een strafvermindering door enkele tenlasteleggingen op te slorpen in een eerder vonnis van de Leuvense rechtbank. Ze praat de feiten echter niet goed. “Hij weet dat zijn gedrag niet kan. Maar hij heeft zijn gat verbrand en moet nu op de blaren zitten. Hij zal een reclasseringstraject moeten volgen.” Op 9 oktober kent de man zijn straf.