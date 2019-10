Vrouw vrijgesproken van diefstal samen met ex-vriend die ermee dreigde haar te overgieten met zuur Siebe De Voogt

22 oktober 2019

16u29 1 Oostende Een vrouw uit Oostende is samen met haar ex-vriend vrijgesproken voor diefstal en heling van kledij. De 36-jarige Algerijn kreeg kort voor de zomer vier jaar cel voor het terroriseren van zijn voormalige vriendin. In het dossier rond de diefstal had het parket 1 jaar cel gevraagd.

Bij een huiszoeking in een drugszaak werden in de woning van het ex-koppel kleren aangetroffen, die mogelijk gestolen werden. Aan de kledij hingen nog prijskaartjes. Op basis van de verklaring van een winkelbediende, meende het gerecht de verdachten te kunnen linken aan een poging tot diefstal bij America Today in Oostende. Beiden werden ook verdacht van feiten in de Tommy Hilfiger en Deweert Sport, maar die diefstallen konden uiteindelijk niet worden aangetoond. Het koppel werd door het parket wél vervolgd voor de heling van die kledij.

De beklaagden verklaarden allebei dat ze nooit in de America Today zijn geweest. “Mijn cliënte had nochtans weinig reden om haar ex-vriend uit de wind te zetten”, pleitte de advocaat van V.L. De vrouw werd na de breuk eind 2017 onophoudelijk lastig gevallen door haar voormalige Algerijnse vriend N.A. Hij dreigde er onder meer haar te overgieten met zuur. De man kreeg op 20 juni 2019 vier jaar cel voor brandstichting, slagen en doodsbedreigingen aan het adres van de vrouw. Hij tekende intussen wel al beroep aan tegen dat vonnis. De kledij waarover in het dossier van de diefstal sprake is, kocht N.A. naar eigen zeggen aan bij Afrikanen om nadien met winst door te verkopen in z’n thuisland. Hij vroeg net als zijn ex-vriendin met succes de vrijspraak. Beiden ontsnappen zo aan een effectieve celstraf van 1 jaar.