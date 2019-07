Vrouw opgelicht via internet met verhuurappartement Jelle Houwen

06 juli 2019

Een 63-jarige dame uit Edingen diende zaterdag klacht in bij de politie toen ze aankwam op de Zeedijk van Oostende voor een vakantie. Ze had samen met haar partner een appartement gehuurd op de Zeedijk van Oostende. Alles werd geregeld via internet en ze betaalde de aanbieder 600 euro. Echter bleek de dame en haar partner opgelicht te zijn door een onbekende verdachte. Er was geen sprake van het appartement dat te huur werd aangeboden door haar. De politie maakte een proces-verbaal.