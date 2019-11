Vrouw krijgt jaar cel na diefstal van pikant lingeriesetje Siebe De Voogt

26 november 2019

15u03 0 Oostende Een 32-jarige vrouw heeft in de Brugse rechtbank een jaar cel gekregen voor in totaal zes diefstallen. De dame nam vorig jaar onder meer een pikant lingeriesetje mee uit de Erotic Megastore in Oostende. Een medekompaan uit Veurne kreeg 10 maanden cel.

S.V. heeft geen gekende woonplaats en pleegde de voorbije jaren aan de lopende band diefstallen. Dinsdagmorgen werd ze veroordeeld voor in totaal zes feiten in Oostende en Knokke-Heist. In de Erotic Megastore nam de vrouw op 25 februari vorig jaar een lingeriesetje mee zonder te betalen. In de Coolcat stal ze twee maanden later dan weer twee topjes. S.V. maakte ook cava buit en maaltijdcheques. Ze bleek bovendien in aanmerking te komen voor een mislukte diefstal van een damesfiets in Oudenaarde en een feit van afzetterij in Brugge.

Bij één van de diefstallen van de vrouw was ook een 35-jarige man uit Veurne betrokken. Samen met S.V. stal hij twee jaar geleden een paar schoenen uit de winkel Jumex in Oostende. Zelf maakte D.M. bij vijf andere diefstallen voornamelijk tabak buit in filialen van Colruyt. Hij tapte in augustus vorig jaar ook elektriciteit af van een stopcontact waarvoor hij niet betaalde.