Vrouw krijgt 15 maanden cel voor slagen aan politiecommissaris en spoedarts Siebe De Voogt

03 oktober 2019

13u46 3 Oostende Een 52-jarige vrouw uit Rixensart heeft een effectieve celstraf van 15 maanden gekregen voor slagen aan een politiecommissaris en spoedarts in Oostende. “Huidige zaak is een droevig voorbeeld van de toenemende agressie tegenover politiemensen en hulpverleners”, stelde de rechter.

Ana B. (52) vierde op 1 januari 2017 Nieuwjaar in Oostende. Ze voelde zich niet lekker en trok in dronken toestand naar het ziekenhuis. “Beklaagde zette de spoedafdeling op stelten en deelde een vuistslag uit aan een arts die haar buiten wilde zetten”, sprak de procureur op de vorige zitting. Ook op de parking bleef de vrouw amok maken. De politie pakte haar op en in het commissariaat deelde B. nog eens een slag uit aan een commissaris. In de zomer van vorig jaar liet ze weer van zich horen en schold ze de politie de huid vol, nadat ze onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakte. Ook tijdens het requisitoir van de procureur kon Ana B. zich niet inhouden. Ze bleef hem onderbreken en herhaalde meermaals dat hij leugens vertelde. Volgens de verdediging lijdt de vrouw aan zware psychische en fysieke problemen. Een gerechtspsychiater oordeelde uiteindelijk dat ze wel degelijk toerekeningsvatbaar was. De rechtbank haalde donderdagmorgen hard uit naar B. “Huidige zaak is een droevig voorbeeld van de toenemende agressie tegenover politiemensen en hulpverleners”, stelde de rechter. “De rechtbank neemt dergelijke dossiers zeer ernstig en wil een ondubbelzinnig signaal geven. De impact van dergelijke feiten mag immers niet onderschat worden.”