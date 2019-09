Vrouw die slagen uitdeelde aan spoedarts en politiecommissaris is toerekeningsvatbaar Siebe De Voogt

05 september 2019

15u51 0 Oostende Een 52-jarige vrouw uit Rixensart is door de gerechtspsychiater toerekeningsvatbaar verklaard in een dossier van slagen en verwondingen tegenover een spoedarts en politiecommissaris in Oostende. Ana B. hangt 15 maanden cel boven het hoofd.

De vrouw vierde op 1 januari vorig jaar Nieuwjaar in Oostende. Ze voelde zich niet lekker en trok in dronken toestand naar het ziekenhuis. “Beklaagde zette de spoedafdeling op stelten en deelde een vuistslag uit aan een arts die haar buiten wilde zetten”, sprak de procureur op de vorige zitting. Ook op de parking bleef de vrouw amok maken. De politie pakte haar op en in het commissariaat deelde B. nog eens een slag uit aan een commissaris. In de zomer van vorig jaar liet ze weer van zich horen en schold ze de politie de huid vol, nadat ze onder invloed van alcohol een ongeval veroorzaakte. De rechter stelde in het najaar een gerechtspsychiater aan om B. te onderzoeken, maar die oordeelde dat de vrouw wel degelijk toerekeningsvatbaar is. Ze riskeert een effectieve celstraf van 15 maanden. Uitspraak op 3 oktober.