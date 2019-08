Vrouw (40) zwaargewond na aanrijding met vluchtmisdrijf, bestuurder had rijverbod Bart Boterman

28 augustus 2019

16u47 4 Oostende In Oostende is dinsdagavond een voetgangster (40) zwaargewond geraakt aan het been door een aanrijding met vluchtmisdrijf, op het zebrapad in de Torhoutsesteenweg. De bestuurder werd later gevat door de politie. Het rijbewijs van de bestuurder was al ingetrokken en bovendien blies hij positief tijdens de alcoholcontrole.

Het ongeval gebeurde rond 23.30 uur in de Torhoutsesteenweg, aan het kruispunt met de Wagenstraat. Volgens de politie van Oostende werd een politiepatrouille tegengehouden door omstaanders die het ongeval zagen gebeuren. “De betrokkene zou weggereden zijn richting centrum. Het slachtoffer in kwestie, een veertigjarige vrouw uit Oostende, was bij bewustzijn en raakte zwaargewond aan haar rechterbeen”, zegt commissaris Katrien Jonckheere. Het slachtoffer werd naar het Serruysziekenhuis gebracht voor een operatie. Ze zal minstens enkele maanden werkonbekwaam zijn.

Onder invloed

“Onmiddellijk zijn onze patrouilles gestart met nazicht in de omgeving. Ze konden het voertuig, een bestelwagen, tegenhouden. De bestuurder blijkt een 37-jarige Oostendenaar te zijn, die niet beschikt over een rijbewijs. Hij legde bovendien een positieve ademtest af. De man werd gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket", aldus de commissaris. De aanrijder die vluchtte, bleek eerder een rijverbod te hebben opgelopen in de politierechtbank. Die termijn was verstreken, maar de man moest nog een rijexamen en psychologische- en medische testen afleggen alvorens hij zijn rijbewijs terug kon krijgen. Het onderzoek is inmiddels afgerond. De man zal worden gedagvaard voor de politierechtbank en riskeert een levenslang rijverbod. Ook opgelegde boetes kunnen torenhoog uitvallen wegens herhaling. Dan rest nog de schadevergoeding, bijdrages voor fondsen van verkeersslachtoffers en gerechtskosten.