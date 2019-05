Vrouw (29) dient klacht in voor ongewenste intimiteiten na cafébezoek Bart Boterman

23 mei 2019

18u10 0 Oostende Een 29-jarige vrouw uit Oostende deed woensdagavond aangifte bij de politie voor ongewenste intimiteiten. Bij het verlaten van een café in de Langestraat werd de vrouw twee keer hard op het achterste geslagen.

De vrouw had de man niet gezien en ook omstanders konden niet zeggen wie de persoon was. De vrouw voelde zich aangerand, stapte naar het politiekantoor en vroeg er verder onderzoek. Inspecteurs gaan na of er camerabeelden ter beschikking zijn, laat de politie weten.