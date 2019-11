Vrijwilligers voor 10de keer naar Duinkerke: “Er leven nog steeds mensen in erbarmelijke omstandigheden” Leen Belpaeme

06 november 2019

12u55 0 Oostende Enkele vrijwilligers uit Oostende trekken komend weekend al voor de tiende keer naar Duinkerke om vluchtelingen die er verblijven warme kledij en voedsel te brengen.

“Er leven nog steeds mensen in erbarmelijke omstandigheden op geen 70 kilometer van onze deur. In Grande Synthe zitten meer dan 500 vluchtelingen buiten”, zegt Johan Bultiauw. “We trekken al voor de tiende keer naar het kamp en zoeken nog helpende handen. Op 9 november maken we vanaf 14 uur voedselpakketten. We zoeken ook nog sponsors voor 50 doosjes margarine, 50 sinaasappels, 50 flessen fruitsap, 50 reepjes chocolade, 50 porties thee en suiker, 100 eieren om te koken, 50 suikerwafels, potjes confituur/honing of kleine lampjes. Heb je nog tentpiketten thuisliggen of koop je er? Of zorg jij voor een beetje waardigheid met nagelknippers of bescherming met blauwe dekzeilen? We hebben ook olie, bloem en drinkbaar water, peper, zout en kruiden nodig. De Turkse broden, melk en bananen worden al gesponsord en we hebben vele tenten van Dranouter , dekens, stoeltjes en zeildoeken.” Daarnaast zoeken de vrijwilligers nog potten, pannen, brandhout, ijzeren roosters, lepels , messen en vorken maar ook tassen en borden en tegen de kou handschoenen, schoenen en kousen, sjaals en mutsen.

Op zondag 10 november trekken de vrijwilligers naar Duinkerke en ook daarvoor zoeken ze nog helpende handen. “We verzamelen om 9 uur om in te laden en vertrekken om 10 uur in de St. Sebastiaanstraat in Oostende.”

Meer info via www.facebook.com/events/492609391586034/.