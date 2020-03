Vrijwilligers gaan door met Schelpenteldag en verzamelen 18.000 schelpen Leen Belpaeme

17 maart 2020

16u23 4 Oostende De Grote Schelpenteldag ontsnapte afgelopen weekend niet aan de algemene afgelasting van alle evenementen door het coronavirus. Enthousiaste medewerkers lieten het echter niet aan hun hart komen en trokken vorig weekend individueel op pad. Dat leverde meer dan 18.000 schelpen op. Het VLIZ deelde nu de resultaten van de teldag.

De derde editie van De Grote Schelpenteldag werd afgelopen weekend geannuleerd voor het grote publiek, maar 80 vrijwilligers verbonden aan het VLIZ gingen wel nog tellen. Ze hielden individueel een mini Grote Schelpenteldag ‘achter gesloten deuren’. Niet zonder resultaat, zo blijkt. Er werden 18.000 schelpen geteld met 58 soorten gespreid over de volledige kust. Ter vergelijking, in 2018 werden 30.200 exemplaren geteld met 58 soorten en in 2019 53.644 exemplaren en 57 soorten. De vorige twee edities toonden steevast de Kokkel, Mossel, Nonnetje en Halfgeknotte strandschelp in de top-5 van talrijkst aangetroffen soorten. Dit jaar was dit niet anders. Kennelijk hebben de veelvuldige stormen van de voorbije weken geen stempel kunnen drukken op de samenstelling van de strandschelpfauna.

Schelphelften spoelen anders aan

De schelpenkenners hielden voor het eerst ook het aantal linker- en rechterschelphelften van de top-5 soorten bij uit de voorbije twee edities. Waar je intuïtief een verhouding van 50%-50% zou verwachten, toont dit unieke burgerwetenschapsproject een deels afwijkend beeld. In globaliteit valt vooral de scheefgetrokken verhouding tussen linker- en rechterschelpen op bij de Halfgeknotte strandschelp (71% L, 29% R). De lichtjes afwijkende vorm van beide schelphelften zorgt dus daadwerkelijk voor een ander aanspoelpatroon.

Bij een vergelijking van verschillende telposten en kustgemeenten springt deze sortering nog meer in het oog. Ten westen van Westende telden de vrijwilligers bij deze soort gemiddeld 84% linkerschelphelften (75-91%), ten oosten van Middelkerke slechts 66% (45-67%). Deze lokale verschillen sluiten aan bij eerdere wetenschappelijke bevindingen. Waarom het ‘breekpunt’ net ten oosten van de IJzermonding valt is minder duidelijk.

Tenslotte vallen ook dit jaar duidelijke verschillen op tussen de Oost- en de Westkust. Opvallend talrijker aan de Oostkust waren het Nonnetje, de Amerikaanse & Witte boormossel, en de Brakwaterkokkel. Typische schelpen voor de Westkust zijn andermaal de Amerikaanse zwaardschede, de Tapijtschelp en de Rechtsgestreepte platschelp. Aan de Middenkust vonden de tellers de grootste aantallen Witte dunschaal en Purperslak.

Meer over Westkust

VLIZ

Westende

IJzermonding

Oostkust

Brakwaterkokkel

Oost-

Middenkust