Vriendenboekje met onbekende schetsen van Ensor en Spilliaert duikt op. En het kan het uwe worden Leen Belpaeme

11 oktober 2019

17u52 0 Oostende Bij veilinghuis Arenberg Auctions in Brussel zijn vrijdag de kijkdagen gestart in aanloop naar een nieuwe veiling op 19 oktober. Tussen de vele objecten duikt ook een bijzonder poëzieboekje op, met tot voor kort onbekende tekeningen van onder meer James Ensor en Léon Spilliaert. Het boekje dateert uit begin 20ste eeuw en was van zangeres Elsa Steyns. De waarde wordt geschat tussen de 18.000 en 25.000 euro.

Elsa Steyns startte in 1908 met haar vriendenboekje, toen ze 13 jaar was. “Zulke vriendenboekjes waren al erg populair in die tijd, maar het uitzonderlijke aan dit werk is dat enkele van Belgiës bekendste kunstenaars erin hebben getekend (onder andere ook André Comhaire, Ludovic Janssens, Marcel de Lincé en Jean Müller, red.). Dat zijn tekeningen waar tot voor kort niemand weet van had. Dat alleen al is erg speciaal”, zegt Henri Godts, expert bij Arenberg Auctions. Er staan in totaal 18 tekeningen in het boekje, maar ook poëtische en filosofische teksten in het Frans, Nederlands en Engels.

Elsa werd in 1895 geboren in Gent. Op 28 mei 1914 trad ze in het huwelijk met Désiré Steyns. Enkele weken daarna marcheerden de Duitsers ons land binnen. Elsa en haar man Désiré Steyns werden bekende figuren in Oostende, nadat ze naar zee waren verhuisd vanuit Gent.

Club du Cinéma

In het Atheneum van Oostende ging Désiré aan de slag als leraar Latijn. Elsa zette haar zinnen op een carrière als (opera)zangeres. In 1924-25 werd ze eindlaureaat aan het Conservatiorium van Oostende in de categorie Zang. Tijdens het interbellum raakte Désiré meer en meer betrokken bij het dagelijkse en culturele leven in de Koningin der Badsteden. Hij werd voorzitter van het lokale Willemsfonds en artistiek directeur van het toenmalige Kursaal. In een van de zalen trad Elsa op. Inmiddels had Désiré ook samen het Henri Storck een filmclub opgestart, de ‘Club du Cinéma’ van Oostende. Daar werden regelmatig avant-gardefilms gespeeld. Dat trok liefhebbers met faam aan, zoals Ensor, Spilliaert en Permeke. Deels op die manier raakte het Gentse koppel heel goed bevriend met Ensor en Spilliaert en raakt het boekje met 130 bladen van Elsa goed gevuld.

Ze lijkt heel goed bevriend te zijn met Ensor, want de Oostendse kunstenaar richtte verscheidene werken aan Elsa. In 1933 maakte hij een portret in pastel van de operazangeres.

De laatste tekeningen en teksten dateren van 1941. Elsa is op dat moment al 46. Waarom de tekeningen dan stoppen, is onbekend, net als wat het koppel nadien nog doet. Er is mogelijk een verband met de vernieling van het Kursaal door de nazi’s.

Info: www.arenbergauctions.com