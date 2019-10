Vrachtwagen met kranten betrokken bij ongeval, verdeelpunten niet bediend Redactie

23 oktober 2019

15u14 1

Bij een zwaar ongeval, woensdagochtend op de E40 in Brugge, is een vrachtwagen met kranten van Het Laatste Nieuws betrokken geraakt. Bij het ongeval is ook een passagier van een wagen om het leven gekomen. Daardoor hebben verschillende verdeelpunten in de regio geen of onvoldoende kranten gekregen, waardoor we heel wat van onze lezers in de regio’s Oost-, West- en Middenkust teleur moesten stellen. Wij willen onze lezers alvast onze excuses aanbieden voor het ongemak.