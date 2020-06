Voyeur die spelende kinderen filmde op strand van Oostende moet niet naar de cel Siebe De Voogt

19 juni 2020

10u03 0 Oostende Een 59-jarige voyeur uit De Panne heeft een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar gekregen. Christian S. werd vorige zomer betrapt in Oostende, toen hij spelende kinderen op het strand aan het filmen was. Bij een huiszoeking stootten speurders op kinderspeelgoed, snoepgoed en fopspenen.

Enkele strandgasten in Oostende merkten op 2 augustus vorig jaar op dat een man opnames aan het maken was van spelende kinderen in zwemkledij. Redders konden Christian S. (59) uit De Panne op straat staande houden. Hij had een camera bij, maar daar bleek geen SD-kaartje in te zitten. De politie trof bij de fouille echter twee kaartjes aan, die verstopt zaten in een doosje voor keelpastilles. Op de kaartjes stonden volgens het parket video’s van minderjarigen, waarbij S. meermaals had ingezoomd op hun geslachtsdelen. “Tijdens een huiszoeking troffen we een grote hoeveelheid kinderspullen aan: snoep, speelgoed en fopspenen”, vertelde de procureur. “We vonden ook nog andere filmpjes met minderjarigen terug.”

Christian S. had thuis naast zijn koelkast ook een foto opgehangen met twee naakte jongens, waarop hij andere hoofden had geplakt. De vijftiger was geen onbekende voor het gerecht. In 1995 kreeg hij al eens 3 jaar cel voor zedenfeiten en in 1996 werd hij zelfs voor meer dan 10 jaar geïnterneerd. In het nieuwe dossier verklaarde de gerechtspsychiater hem echter toerekeningsvatbaar. De man zat tijdens het onderzoek twee maanden in voorhechtenis, maar is intussen op vrije voeten.

Volgens de verdediging had hij geen slechte bedoelingen met de spullen bij hem thuis. “Hij hoort niet thuis in de gevangenis, maar heeft begeleiding nodig”, klonk het. De rechter verplicht Christian S. om zich de komende jaren te begeleiden voor zijn seksuele problematiek. De man zelf leek echter niet te beseffen waarom hij voor de rechter moest verschijnen. “Ik heb geen enkel kind kwaad gedaan”, stamelde hij. “Ik woon op 500 meter van Plopsaland en ben daar zelfs nog niet binnengeweest.”