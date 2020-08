Vorige maand liepen 389 kinderen verloren aan de kust. Dat waren er een pak minder dan vorig jaar Gudrun Steen

12 augustus 2020

11u01 0 Oostende Door het minder goede strandweer in de eerste helft van juli en ook door de spreiding van de toeristen over de hele kustlijn liepen er vorige maand slechts 389 kinderen verloren. In juli 2019 waren er dat nog 560.

“De toeristen zitten nu niet meer zo dicht opeen gepakt op het strand”, verklaart IKWV-secretaris An Beun. “In de eerste helft van juli liepen er 100 verloren. De meeste waren toen even hun ouders kwijt in Middelkerke en Oostende. De laatste twee weken van juli liep dat aantal op tot 289. Ook toen spande Oostende met 92 verloren gelopen kinderen de kroon gevolgd door 40 in De Panne en 38 in De Haan. De hittegolf die we in augustus meemaken zou ervoor kunnen zorgen dat het aantal toch nog de hoogte in gaat. Het is wel opvallend dat door de coronamaatregelen de kinderen dichter bij hun ouders blijven.”

Vorig jaar in juli waren er 560 kinderen even de weg kwijt. In 2017 waren er dat zelfs 1100. IKWV benadrukt tot slot het belang van de polsbandjes met Samson en Plop die redders uitdelen. Daarop kunnen ouders hun contactgegevens noteren zodat hun kindje sneller kan herenigd worden. Deze zomer staan meer dan 1400 strandredders in voor de bewaking van 34 kilometer strand.