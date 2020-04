Vorig jaar en nu: deze beelden bewijzen dat het geen gewone paasvakantie is Timmy Van Assche Benny Proot

05 april 2020

06u11 0 Oostende Mocht je er nog aan twijfelen: nee, het wordt geen gewone paasvakantie. Westtoer schat dat de Kust 175 miljoen euro aan inkomsten tijdens de paasvakantie misloopt. Straffer nog: voor de periode maart-juni ligt die omzet zelfs op 540 miljoen euro. Horecazaken zijn dicht, evenementen afgelast. De zeedijk telt slechts een handvol wandelaars, speelplezier op het strand is zoek. Onze fotograaf dook in het archief en trok vervolgens op pad om foto’s van de paasvakantie in 2019 naast die van dit jaar. De beelden spreken voor zich.

Zeedijk van Oostende

Wát een contrast. Terwijl je exact geleden over de koppen kon lopen op de zeedijk, kon je het aantal wandelaars dit keer gewoon turven. Voor de inwoners van Oostende is dit een zicht die ze enkel in de wintermaanden zien. Gesloten winkeltjes, verlaten horecazaken. En ja, af en toe hoorden we wel een woordje Frans of Antwerps. Dat kunnen evengoed inwoners van de stad zijn of toch enkele toeristen die door de mazen van het net zijn geglipt.

Geen strandplezier

Vorig jaar zochten de badgasten nog naarstig naar een vrij plekje op het Noordzeestrand. Gezellig keuvelen in een strandstoeltje met een ijsje of drankje, of gewoon genieten van de lentezon. Niks daarvan dit weekend. Wandelaars op het strand waren er wel, maar niemand durfde het aan om een stoel in het zand te ploffen. Daar waar in 2019 kinderen zandkasteeltjes bouwden, was er nu de grote leegte.

Vergeet dat ijsje

Bij het standbeeld van Leopold II staat normaal gezien één van de bekendste ijskraampjes van de stad. Wie nu aan een ‘crème’ wil likken, is eraan voor de moeite. Enkele betonblokken doen nog herinneren aan de stevige voorjaarsstormen van eerder dit kalenderjaar. Ook even verderop, naast het Kursaal, houdt een ijssalon de boel gesloten. Op hetzelfde moment vorig jaar stond er nochtans een immense wachtrij om aan iets verfrissend te knabbelen.

Strandcabine

Ja, wie een strandcabine heeft, mag die opzetten. Alleen, er luieren in een strandstoeltje mag niet. Dan rest de vraag: waarom zou je dan zo’n cabine opzetten. Een vraag die zich blijkbaar veel mensen stellen, want het aantal bekende witte hutjes op strand, is met één hand te tellen - bij wijze van spreken. Het alom bekende kusttafereel waarbij strandgasten een ‘klaptje doen’ tussen de de cabines en strandzeilen, is even verleden tijd. Nochtans wisten we vorig jaar wel enkele leuke beelden te maken.

Intussen in Veurne

En maken even een afslag naar Veurne, waar het evenement Historisch Veurne van vorig jaar nog vrij vers in het geheugen ligt. Onder meer de retro wielerkoers op de Markt was toen één van de absolute blinkvangers. Tientallen oude fietsen en ‘coureurs’ wisten honderden nieuwsgierige blikken te lokken naar het hartje van de stad. Het was een geschiedkundig feest om van te smullen. Maar nu geen drukte, geen flashback naar de jaren stilletjes, niks. De Markt van Veurne ligt er verlaten bij. Wanneer zien we hier opnieuw klassieke fietsen over de kasseien zoeven?