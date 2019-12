Voorwaardelijke celstraf voor vrouw (48) die elf winkeldiefstallen pleegt Mathias Mariën

23 december 2019

13u19 0 Oostende Een 48-jarige vrouw uit Namen is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot tien maanden cel met uitstel voor elf winkeldieftallen in De Haan en Oostende. B.T. stal onder meer Nederlandstalige boeken, terwijl ze volgens het parket geen letter Nederlands verstaat. De dievegge zou kampen met kleptomanie.

B.T. (48) bracht in september dit jaar enkele dagen door aan de kust met haar man. Volgens het parket pleegde ze op 11 en 12 september de ene diefstal na de andere in Oostende en De Haan. In haar buit was geen lijn te trekken. De ene keer stal T. oplaadkabels in de Hema of T-shirts in de C&A, de andere keer ging ze aan de haal met kruiswoordraadsels, strips en boeken. “Nederlandstalige, terwijl ze geen letter Nederlands kan lezen”, sneerde de procureur. Volgens haar advocaat Mathieu Langerock kampt de vrouw met kleptomanie. “Dat heeft ze zelf verklaard naar haar arrestatie”, pleitte hij. “Mijn cliënte is reeds in behandeling bij een psychiater. Alles wat ze vindt, stal ze. Het was een soort onweerstaanbare daad. De therapie helpt haar dat te bedwingen.” De rechtbank legde haar uiteindelijk 10 maanden cel met uitstel op.