Voorwaardelijke celstraf voor twintiger die man uit wraak in het oog schoot met luchtdrukgeweer Siebe De Voogt

15 november 2019

15u08 3 Oostende Een 22-jarige Oostendenaar heeft een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden gekregen voor een schietpartij met een luchtdrukgeweer. S.C. raakte z’n slachtoffer in het linkeroog. De man liep blijvende schade op.

R.V. (20) deed op 18 maart vorig jaar samen met z’n moeder aangifte van de schietpartij. De Bredenaar verklaarde dat hij twee dagen eerder te voet onderweg was naar een vriend op de Oostendse wijk Opex. Toen hij nog even iets ging ophalen in een garagebox, dook een gewapende man op voor hem. S.C. schoot met een luchtdrukgeweer meerdere keren in de richting van het slachtoffer. Die verweerde zich met een klap en een kniestoot, waardoor zijn belager de vlucht nam. R.V. liep door de schoten verwondingen op aan z’n arm en blijvende schade aan z’n linkeroog. De man is zelf geen onbekende voor het gerecht en zit momenteel in voorhechtenis voor een schietpartij in het station van Oostende. S.C. zou hem meermaals gevraagd hebben om uit de buurt van z’n minderjarige broer te blijven, maar daar trok het slachtoffer zich volgens de verdediging niets van aan. Hij heeft z’n leven naar eigen zeggen weer op de rails. R.V. stelde zich zelf geen burgerlijke partij in de zaak.

