Voortaan eenrichtingsverkeer in de Duivenstraat Timmy Van Assche

28 oktober 2019

14u34 0 Oostende In de Duivenstraat geldt voortaan vanaf huisnummer 3 eenrichtingsverkeer. Zo wil het Oostendse stadsbestuur de schoolomgeving er een stuk veiliger maken.

“Het kruispunt van de Schapenstraat met de Duivenstraat vormt de ingang van twee scholen en van een sporthal”, meldt schepen van mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA). “Vandaag is plaatselijk verkeer in de Duivenstraat nog toegestaan in beide richtingen. Bij het begin en einde van de schooldag komen er zo heel wat auto’s vanuit beide richtingen aangereden tot aan het kruispunt met de Schapenstraat. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties omdat automobilisten fietsers en voetgangers er pas heel laat kunnen opmerken. Daarom richten we de Duivenstraat vanaf woensdag 30 oktober in met eenrichtingsverkeer.” De maatregel geldt vanaf huisnummer drie. Zo blijft de inrit van de parking van de supermarkt op de hoek met de Stuiverstraat vanuit beide richtingen bereikbaar en zorgen we tegelijk voor een veilige schoolomgeving.