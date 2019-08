Voorbije maand juli was drukste ooit voor Vogelopvangcentrum: “Recordaantal dieren, vermoedelijk door droogte en hitte” Centrum zet deuren open voor nieuwsgierigen nu zondag Leen Belpaeme

20 augustus 2019

17u00 0 Oostende Het Vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende kreeg in juli een recordaantal dieren over de vloer. Er werden 1.148 vogels en andere dieren binnengebracht. Ook de drukste dag ooit viel in juli, met 67 dieren die werden opgenomen in het centrum. Het waren enorm drukke tijden voor de medewerkers en vrijwilligers, maar ondertussen is de rust al wat teruggekeerd.

Het Vogelopvangcentrum ziet het aantal dieren dat ze verzorgen de voorbije jaren telkens stijgen. Vooral de zomer is hier een drukke maand. “In 2014 was er een stijging met 100 dieren. Daarna ging het naar 707 in 2015 en 743 in 2016. In juli 2018 zaten we al aan 817 dieren en nu gaan we voor het eerst boven de 1.000 per maand”, zegt Sarah Defoort van het Vogelopvangcentrum. De meeuwen waren in juli in de meerderheid, met in totaal 613 zilvermeeuwen en kleine mantelmeeuwen, maar er kwamen ook 162 wilde duiven, 81 gedomesticeerde vogels en 125 zangvogels binnen. De vogels kregen nog gezelschap van 56 egels en 20 andere zoogdieren waaronder een eikelmuis, vleermuizen, hazen, konijnen, steenmarters en wezels. Onder andere de droogte en de warmte speelden een belangrijke rol in de piek. “We kregen heel wat nestjongen binnen. De gierzwaluwen en huismussen broeden bijvoorbeeld onder dakpannen en als het te warm wordt springen de jongen gewoon uit het nest om aan de warmte te ontsnappen. Jonge vogels vinden ook moeilijker water en komen zo in de problemen”, licht Defoort toe. Met de klimaatverandering zit de kans er zeker in dat het in de toekomst wel vaker nog eens zo druk wordt bij Sarah en haar collega’s. “Het is voor ons moeilijk om in te schatten hoeveel dieren hier nu zijn door de warmte. Al zien we wel dat ook andere VOC’s in Vlaanderen een piek hebben meegemaakt tijdens de voorbije maand juli.”

Drukke dagen

Pascale De Cock en Sonja Bluekens zijn twee van de 40 vrijwilligers die helpen in het Vogelopvangcentrum om de vogels te verzorgen. Met onder meer zo’n 100 jonge houtduiven hebben ze hun handen meer dan vol. “Op de drukke dagen moeten we met 9 mensen zijn om alle vogels te kunnen voederen en verzorgen. Dat is niet altijd mogelijk en dan duurt het zeker van 8.30 à 9 tot 13 uur vooraleer we ’s morgens iedereen eten gegeven hebben en de kooien gekuist. Daarna begint het opnieuw”, licht de vrijwilligster toe. De nestjongen hebben dan ook veel honger. “Sommige moeten om het halfuur eten krijgen, andere om de twee uur. Dat hangt af van hun leeftijd. Het is sowieso wel een drukke bezigheid. We werken daarom met een vroege en een late shift”, vertelt Sarah Defoort.

Chauffeurs

Er werken zes mensen vast in het centrum, maar er komen ook 160 vrijwilligers. “Onder hen vind je vooral chauffeurs die dieren in nood gaan ophalen. Veel mensen bellen naar ons en verwachten dat we meteen kunnen uitrukken. Dat is heel moeilijk. We hebben een ruim werkgebied van Knokke-Heist tot De Panne en ook naar het hinterland op. Het is weliswaar niet altijd mogelijk dat mensen een dier brengen”, licht Sarah Defoort van het VOC toe. Terwijl ze de werking van het centrum toelicht, komt een telefoontje binnen van wandelaars die tijdens de Vierdaagse van de IJzer een gewond dier hebben gevonden. Ze kunnen dan ook niet zomaar naar Oostende rijden, dus moet Sarah iemand vinden om het dier te laten ophalen. “We bellen al onze chauffeurs op tot er iemand kan langsgaan. Daar kruipt heel veel tijd in.”

Zondag 25 augustus zet het Vogelopvancentrum de deuren open. Wie de werking eens van dichtbij wil zien, kan terecht in de Nieuwpoortsesteenweg 642 van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis.