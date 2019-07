Voor het eerst opnieuw Belgische mosselen, maar je moet er snel bij zijn Leen Belpaeme

12 juli 2019

14u32 1 Oostende Er zijn opnieuw Belgische mosselen, althans toch voor heel even. Klanten van de Colruyt kunnen vandaag en morgen nog proeven in de tien kustfilialen van de eerste oogst van de hangcultuurmosselen. Het gaat om een proefproject van Willy Versluys. De eerste exemplaren werden gisteren alvast heel goed bevonden. “Ze zijn heel vlezig en zacht van smaak.”

Tien jaar geleden pakte Willy Versluys samen met José Reynaert al uit met de eerste Belgische mosselen. Het project met de Belgica mosselen werd echter geen succes. Ondertussen bleef de Oostendse reder zich vastbijten en dat leverde voor het eerst een succesvolle oogst op. Omdat ze in een niet-commerciële zone in de Noordzee gekweekt werden mag de oogst niet verkocht worden. De 3500 kilo mosselen worden dan maar uitgedeeld in samenwerking met Colruyt. De winkelketen laat vandaag en morgen zo’n 10.000 klanten proeven van de eerste Belgische mosselen. En dat werd geapprecieerd door de Oostendse bezoekers vrijdagmorgen. “Ik had hierover gelezen en wou zeker eens komen proeven”, vertelt André Grootjans. “Als Oostendenaar moet je deze Belgische mosselen toch eens geproefd hebben. Ik eet graag mosselen en deze zijn heel goed en vlezig.”

Versluys verloor destijds veel geld aan zijn ter ziele gegaan Belgica project. “Ik ben nooit gestopt met experimenteren. Ik vond het jammer dat geen mosselen in onze Noordzee worden gekweekt terwijl er een enorm potentieel is. We hebben nu gewerkt met nieuwe technieken. Tien jaar geleden wilden we sterker zijn dan de zee, maar de mosselkooien bleken niet bestand tegen het geweld van de golven. Als we de zee niet kunnen verslaan moesten we iets vinden om met de zee mee te werken. We hebben nu een touw die verticaal in de zee hangt en meedeint. Het touw hangt er na twee jaar nog en er komen heel wat mosselen aan. We hebben zes maanden lang alles geanalyseerd en we waren nu klaar voor de eerste oogst”, vertelt Willy Versluys.

De bedoeling is nu om de Belgische mosselen opnieuw op de markt te brengen. “Als de concessievoorwaarden gekend zijn kunnen we een commerciële zone in de Noordzee gebruiken dat afgebakend werd in het Marien Ruimtelijk Plan. Na de opstart duurt het zo’n 8 maanden voor de mosselen klaar zijn voor consumptie. We verwachten tegen 2021 de eerste oogst. We werken nu al samen met Colruyt voor de distributie en marketing, maar ik zoek nog een partner voor de productie. Ik heb de pensioengerechtigde leeftijd en zal het niet meer allemaal alleen kunnen.”

Colruyt Group werkt met plezier samen aan het Belgisch product. “Het is niet zo eenvoudig om mosselen te kweken in onze Noordzee. Er zijn wel heel wat voordelen aan de hangcultuurmosselen. Het zijn propere mosselen, er is geen bodemberoering en ze groeien behoorlijk snel. We hebben al een proefpanel op de mosselen losgelaten en zijn zeggen dat de mosselen een zacht en zilte, maar heel toegankelijke smaak hebben. Het vleesgehalte ligt ook tussen de 30 en 40 procent, terwijl de normale op zo’n 25 procent zitten. Wij werken graag mee aan een duurzaam product uit onze eigen Noordzee”, zegt Stefaan Goethaert van de Colruyt Group.

Wie ook graag eens proeft van de mosselen kan hier terecht voor meer informatie: www.colruytgroup.be/belgischemosselen