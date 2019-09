Voor het eerst een prikkelarme dag op Oktoberfoor Leen Belpaeme

25 september 2019

17u55 15 Oostende De kermis in Oostende vindt dit jaar plaats van vrijdag 4 oktober tot zondag 3 november. Nieuw dit jaar is de prikkelarme dag op 16 oktober speciaal voor mensen die gevoelig zijn voor fel licht en zware geluiden.

Ook dit jaar wordt de Oktoberfoor feestelijk geopend in aanwezigheid van kermisreus James. De openingsstoet staat gepland op vrijdag 4 oktober. De samenkomst is gepland aan Kursaal Westhelling om 17.30 uur waarna de stoet zich op gang trekt om 18 uur. Wie deelneemt aan de stoet, krijgt (aan het einde van de stoet) een kaart waarmee je voor elke attractie maar 1 euro per rit betaalt. Bij slecht weer worden de kaarten uitgedeeld aan Kursaal Oostende.Voor wie het liever wat rustiger heeft, staat op woensdag 16 oktober een prikkelarme dag op het programma. De attracties gaan minder snel en ook de muziek en de felle lichten worden gedempt. Maandag 28 oktober is verminderingsdag. Dan kan je tegen een verlaagd tarief genieten van al het kermisplezier. Op donderdag 31 oktober ten slotte steken de foor én de foorkramers dan weer in een aangepast Halloweenkleedje met enkele acts als randanimatie.

Nieuwe attracties dit jaar zijn de ‘Walking Dead’, een griezelig spookkasteel en de ‘Lambada’ op het Wapenplein. Op de Groentemarkt kun je je uitleven op de ‘Flying Jump’ en op het Mijnplein is de spectaculaire ‘Tiki Party’ terug van weg geweest. Op het Sint-Petrus- en -Paulusplein ten slotte staan de ‘Rock & Roll’ (een grote molen) en de ‘Dragon’ (een kinderachtbaan) je op te wachten. De Oktoberfoor vindt traditioneel plaats op de verschillende pleinen in de Oostendse binnenstad zoals de Groentemarkt, het Sint Petrus en Paulusplein, het Wapenplein en het Mijnplein.

Het ponykraam zal er voor het eerst niet meer bij zijn. De laatste jaren groeide het verzet tegen het gebruik van levende dieren op de kermis en de uitbaters hebben in overleg met de stad beslist om niet meer te komen met hun dieren. In de plaats komt een kindermolen.