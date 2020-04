Voor het eerst corona vastgesteld in woonzorgcentrum Lacourt: stad neemt extra maatregelen Timmy Van Assche

19 april 2020

12u23 0 Oostende In woonzorgcentrum Lacourt zijn drie bewoners besmet geraakt met het coronavirus. Het gaat om de eerste besmettingen in het centrum. “Het stadsbestuur neemt alle nodige maatregelen om verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen”, zo laat schepen Natacha Waldmann (Groen) weten.

Zaterdagavond is bij drie bewoners van woonzorgcentrum Alphonse Lacourt in de Rode Kruisstraat 10 besmetting met het coronavirus vastgesteld. De drie personen werden getest nadat ze eerder deze week symptomen vertoonden - hoesten en koorts - die mogelijk op het coronavirus konden wijzen. “Zodra de eerste symptomen zichtbaar waren, zijn de getroffen bewoners op de kamer gehouden. Ze verblijven alle drie in de afdeling Spilliaert, waar vooral mensen met dementie verzorgd worden. Het gaat om de eerste bevestigde besmettingen in woonzorgcentrum Lacourt”, zo geeft Waldmann mee.

Tests

De stad nam intussen contact op met alle familieleden en/of mantelzorgers van de bewoners uit de afdeling Spilliaert. “Ook alle personeelsleden die de voorbije dagen in de afdeling aan de slag waren, werden gecontacteerd. Alle bewoners uit de getroffen afdeling zullen zo snel mogelijk getest worden op het virus, zodat er een goed zicht komt op eventuele andere besmettingen”, vervolgt Waldmann. “Ook alle personeelsleden worden getest op corona. Dit alles gebeurt in nauw overleg en samenwerking met de coördinerend en raadgevend arts (CRA) van het woonzorgcentrum, met de Huisartsenkring Oostende-Bredene en met een klinisch laboratorium.”

Extra personeel en bescherming

De afdeling Spilliaert, waar 42 bewoners verblijven, wordt volledig afgesloten van de rest van het woonzorgcentrum en de bewoners zullen daarbij ook zo veel mogelijk op hun kamer moeten blijven. “De afdeling wordt ook zo ingericht dat de bewoners geen toegang hebben tot andere delen van het gebouw. Er wordt extra personeel ingezet, zowel overdag als ’s nachts, om deze moeilijke periode voor de bewoners op een zo goed mogelijke manier te kunnen overbruggen. Het personeel was al uitgerust met de nodige beschermingsmaterialen, maar er wordt nu nog voor extra materiaal gezorgd. Alle medewerkers volgen de hygiëne- en afstandsmaatregelen strikt op”, zegt de schepen. “De werking van het woonzorgcentrum wordt ook aangepast zodat personeel tijdens hun shift niet meer op de verschillende andere afdelingen langs moet gaan.” Het stadsbestuur benadrukt het draaiboek van het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid nauw op te volgen.

“Lang buiten gehouden”

“Het is momenteel niet mogelijk om in te schatten of het aantal besmettingen nog zal toenemen. Alle geldende voorzorgsmaatregelen zullen opgevolgd worden - net als de voorbije weken - om de veiligheid en de gezondheid van de andere bewoners van het woonzorgcentrum zo goed mogelijk te garanderen”, besluit Natacha Waldmann. “Positief bekeken, we hebben het virus zeer lang buiten kunnen houden. Al van in het begin hebben we de strikte voorzorgen opgevolgd. We hadden het op vandaag natuurlijk liever anders gezien, maar we doen er alles aan om het probleem verder in te dijken." Het woonzorgcentrum wordt beheerd door het OCMW van de stad en telt 152 bedden en nog eens zes bedden in kortverblijf.