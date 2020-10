Voor aanleg van warmtenet moet verkeer omrijden: lees hier waar en wanneer Timmy Van Assche

17u05 2 Oostende De firma Beauvent start vanaf maandag 12 oktober opnieuw met werken aan het warmtenet in Oostende. De werken zullen in drie fases gebeuren en beginnen in de Lijndraaiersstraat en de Slachthuiskaai. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, gelden enkele tijdelijke verkeersmaatregelen.

Een warmtenet is een ondergrondse circulatieleiding aangesloten op een warmtebron, zoals een grote fabriek met veel restwarmte. Daarop kunnen woningen, bedrijven, scholen en ziekenhuizen worden aangesloten voor verwarming en warm water. De werken aan zo’n net in Oostende worden binnenkort dus voortgezet.

Tussen maandag 12 oktober tot zondag 8 november wordt de Lijndraaiersstraat vanaf huisnummer 33 volledig afgesloten voor alle verkeer. Ook de Slachthuiskaai zal volledig afgesloten zijn vanaf de Lijndraaiersstraat tot aan de Oesterbankstraat. In deze straten kan er tijdens de werken niet geparkeerd worden. Voertuigen afkomstig van de Konterdamkaai worden via de Vaartstraat omgeleid, de Oesterbankstraat wordt tweerichtingsverkeer. In de Vooruitgangstraat worden de blokken weggenomen, zodat doorgang mogelijk is tot aan de Slachthuiskaai.

De tweede fase loopt van maandag 9 november tot zondag 6 december. De Oesterbankstraat wordt volledig afgesloten vanaf de Slachthuiskaai tot aan de Graaf de Smet de Naeyerlaan. In deze straten kan er tijdens de werken niet geparkeerd worden. Voertuigen afkomstig van de Konterdamkaai worden dan via de Vaartstraat omgeleid. De rijrichting van de Fregatstraat wordt tijdelijk gewijzigd van de Lijndraaiersstraat tot de Vrijhavenstraat.

De derde en laatste fase zou moeten aanvatten in de week van 14 december. De kruising van de Graaf de Smet de Naeyerlaan en de Oesterbankstraat wordt volledig afgesloten. Meer info: www.warmtenetoostende.be/contact.