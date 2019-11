Volwassenen leren fietsen tijdens lessenreeks van de stad Leen Belpaeme

15 november 2019

09u49 0 Oostende Fietsen is niet voor iedereen vanzelfsprekend en er zijn nog een pak mensen die niet of nauwelijks kunnen fietsen. Om dit probleem aan te pakken organiseerde de Stad een lessenreeks voor volwassenen waarbij de deelnemers stap per stap het fietsen onder de knie kregen.

“Kunnen fietsen heeft niks dan voordelen, want het is een gezonde, voordelige en vaak snelle manier om zich te verplaatsen naar de winkel, de school of om samen met de kinderen een tochtje te maken”, zegt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert. “Afhankelijk van de fietsvaardigheden volgden de leerlingen één, twee of drie modules van telkens vier lessen. Deze zijn op maat van elke deelnemer en werden gegeven door vrijwillige lesgevers die hiervoor een specifieke opleiding kregen. De 20 beschikbare plaatsen werden in een mum van tijd ingevuld, wat de noodzaak van dergelijke initiatieven in Oostende onderstreept.” Alle cursisten kregen ondertussen een attest. In 2020 plant de Stad nog extra fietslessen.