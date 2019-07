Volkstuintjes in Gouwelozestraat krijgen ongewenst bezoek: “Ze komen zonder schaamte onze oogst plukken” Bart Boterman

08 juli 2019

18u05 0 Oostende De tuiniers van de volkstuintjes in de Gouwelozestraat in Oostende zijn het beu dat sommigen zonder toestemming en zonder schaamte hun oogst komen plukken. “Dit moet stoppen. Anderen lopen weg met de vruchten van maandenlang werk in de moestuin”, zegt perceelhouder Steve Bogaert. “Spreken we hen aan, doen ze gewoon verder”, vertelt de man. Hij heeft de politie op de hoogte gebracht.

Sinds enkele weken krijgt de Zomerloop, de volkstuintjes in de Gouwelozestraat, ongewenst bezoek. “Bessenstruikjes en aardbeienplantjes zijn van de ene dag op de andere kaalgeplukt. De bladeren van de wijnranken zijn wekelijks verder uitgedund, wellicht om Griekse dolmades mee te maken. Intussen zien we met lede ogen aan hoe ons maandenlange werk teniet wordt gedaan. Gelukkig is de andere oogst nog niet rijp en blijven de verliezen beperkt. Maar dit kan zo niet langer", zegt tuinier Steve Bogaert, uit de Beekstraat in Oostende.

Eerder betrapte hij al eens een man tijdens het plukken van de wijngaardbladeren. “Hij zei in gebroken Engels dat hij zijn kinderen te eten moest geven. Hij wilde onze tuintjes niet verlaten en deed gewoon zonder gêne verder. Ook andere perceelhouders hebben al mensen betrapt, maar durven hen niet te benaderen”, aldus Steve. Hij spreekt van anderstalige mensen, maar kent hun nationaliteit niet. “Iemand die in een appartement aan de overkant woont, houdt het komen en gaan wat in de gaten. Afgelopen weekend hadden we weer prijs. Inmiddels waren vier mensen, onder wie een vrouw, grote zakken aan het vullen. Enkelen herken ik van voordien. Dat er tuiniers aanwezig zijn, deert hen niet. De bewoner van het appartement nam enkele foto’s. Ik heb dit inmiddels doorgespeeld aan de politie”, aldus Steve.

Hulp nodig?

“Ik weet niet of die mensen beseffen dat ze met diefstal bezig zijn. Misschien gaan ze ervan uit dat de oogst voor iedereen bestemd is. Er moet duidelijk gemaakt worden dat dit niet kan en ze zelf maar een perceeltje moeten huren en bewerken”, besluit hij. Volgens commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende is dit een dossier voor de wijkpolitie, die bemiddelend zal proberen op te treden. “Indien die mensen echt hulp nodig hebben en moeite kennen om hun kinderen eten te geven, zal ook het Sociaal Huis worden ingelicht. Maar diefstal kan in geen geval, dus zal hier gevolg aan worden gegeven. Eerst moeten we bekijken hoe de vork in de steel zit", reageert Kris Allary.