Volgende maand werken in de Frère Orbanstraat Timmy Van Assche

25 januari 2020

20u22 0 Oostende Op 10 februari start Fluvius met de vernieuwing van de ondergrondse nutsleidingen in de Frère Orbanstraat tussen de Bosweg en de Boogschuttersstraat. Om alles vlot en veilig te laten verlopen, wordt een aantal verkeersmaatregelen genomen.

Tijdens de werkzaamheden wordt eenrichtingsverkeer ingericht van de Bosweg naar de Boogschuttersstraat en Parklaan. Voor het verkeer in de richting van de Bosweg wordt een omleiding voorzien. Ook de bussen van De Lijn zullen tijdelijk een aangepast traject volgen. Voor fietsers blijft de doorgang gegarandeerd via de rijbaan. Tijdens de werken zal er hinder zijn voor het doorgaand verkeer. De toegang tot garages of opritten kan niet steeds gegarandeerd worden. De hinder wordt evenwel tot een minimum beperkt. Op 13 maart zijn de werken achter de rug, zo geeft de stad mee. De situatie wordt ter plaatse gesignaleerd.