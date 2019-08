Volgende generatie vrijwilligers verwent de jongste bezoekers van de Paulusfeesten Leen Belpaeme

15 augustus 2019

De Paulusfeesten lokken traditioneel het meeste volk ’s avonds, maar dit jaar komen ook de jongste bezoekers ruimschoots aan hun trekken tijdens de kinderanimatie.

De voorbije jaren was het aanbod aan kinderanimatie weggevallen op de Paulusfeesten. “De bestaande ploeg was meegegroeid met de Paulusfeesten en er was niemand om hen op te volgen. Dit jaar wilde ik daar graag verandering in brengen en vermits mijn oudste dochter een cursus als animator heeft gevolgd heb ik het eens aan haar gevraagd”, vertelt coördinator Mario Panesi. De 15-jarige Yana stelde samen met zus Noa (13) en Angie (17) een programma op. “Elke dag starten ze met een dansje en een verhaaltje van de mooiste vis in de zee. De kinderen die meedoen krijgen een kleurrijke vin waarmee ze de vis elke dag een beetje meer kleur geven”, licht de familie Panesi toe. Vrijwilliger Sabine heeft al ervaring met de kinderanimatie en ondersteunt de jongelui. “Ik ben best wel trots dat de volgende generatie de kinderanimatie overneemt. Ze zijn zowat opgegroeid op de Paulusfeesten. Ze lopen hier al van kleinsaf rond. Ik vind het super dat ze dit willen doen.” De kinderanimatie trekt elke dag heel wat kinderen. Ook de komende dagen kan je telkens om 13.30 uur terecht aan de caravan op het Pauluspleintje voor een middag plezier.