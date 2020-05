Vogelopvangcentrum mag zich al meteen ontfermen over enkele stormslachtoffers Timmy Van Assche

11 mei 2020

15u09 1 Oostende Het belooft een druk voorjaar te worden voor het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren. Afgelopen weekend werden al tal van dieren binnengebracht. Intussen doet het centrum ook een oproep om hen te blijven steunen.

“Dit weekend was het zover: met drie baby vosjes en door de storm uit het nest gewaaide pas geboren staartmeesjes, merels en ekstertjes haalden we de kaap van 700 dieren sinds de start van de telling in januari. Voor het Oostendse Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren waren de voorbije weken al niet gemakkelijk en het ziet er nu naar uit dat er ook dit jaar weer meer noodlijdende dieren worden binnen gebracht”, vertelt directeur Claude Velter. “2019 was al een uitzonderlijk druk jaar, maar nu worden nog meer dieren voor verzorging binnen gebracht.” Ondertussen ging het nestjongenseizoen van start. De eerste jonge merels, duiven, spreeuwen, heggenmussen en roodborstjes werden reeds binnengebracht. “Het Opvangcentrum staat opnieuw klaar voor een druk nestjongenseizoen”, zegt Velter. “De zeven binnengebrachte staartmeesjes zijn bijvoorbeeld met nest en al uit een boom gezwierd”

Directeur Velter en zijn team wensen dan ook uitdrukkelijk alle vinders te bedanken die de voorbije weken tijdens de lockdownperiode dieren in nood naar het Opvangcentrum brachten. Eind maart benadrukte Claude Velter nog dat het vervoeren van dieren in nood naar een Opvangcentrum toegestaan wordt door de Vlaamse Overheid. “We zijn dan ook zeer tevreden dat mensen de richtlijnen opvolgen en dat ons team verder in kan staan voor de verzorging van deze wilde dieren. We hopen dan ook dat ons centrum blijvend gesteund kan worden. Onze Groene Winkel kan nu weer open, maar groepsbezoeken zijn afgelast net als alle info- en verkoopstanden. We verliezen heel wat belangrijke inkomsten die anders gebruikt worden voor de verdere uitbouw van ons centrum. Elke vorm van steun is welkom”, verwijst Velter naar een lidmaatschap (7,5 euro voor een jaar) of gift (BE12 9791 6853 6592), commissie door online aankopen via Trooper (www.trooper.be/vocoostende) of door te winkelen op onze webshop (www.vogelopvangcentrum.be/winkel).