Vogelopvangcentrum lanceert oproep: “Strakke aanlandige wind verhoogt kans op uitgeputte zeevogels” Timmy Van Assche

04 februari 2020

11u44 24 Oostende Het Vogelopvangcentrum van Oostende lanceert een oproep naar het grote publiek, nu er door een forse aanlandige wind een grotere kans is dat uitgeputte zeevogels op het strand belanden. “Het is belangrijk om heel snel hulp te bieden”, laat het centrum weten.

Het Vogelopvangcentrum waarschuwt dat er dinsdag en woensdag een verhoogde kans is op het aantreffen van uitgeputte zeevogels op het strand. De oorzaak is een strakke wind van op zee richting land. Niet de wind zelf put de vogels uit, maar vaak zijn de vogels al vooraf verzwakt en belanden ze door de windrichting op het strand. Het gaat vooral om de Noordse stormvogel, jan-van-gent, zeekoet en alk. “Wanneer deze vogels bij ons aan land komen, is er altijd iets aan de hand, zoals uitputting, onderkoeling, zijn hun veren niet waterdicht of zijn ze gewond. Kortom: de vogels hebben hulp nodig”, laat het centrum verstaan.

Tips

“Neem de vogel zo snel mogelijk met een handdoek, trui of jas op, steek het in een doos of wikkel het in een trui, jas of doek en breng het tot bij ons in de Nieuwpoortsesteenweg 642 in Oostende. Let wel: geef ze géén eten of water! Bij dit soort vogels in het bijzonder is de mogelijkheid om snel hulp te bieden zeer belangrijk." Het Vogelopvancentrum wil zoveel mogelijk mensen bereiken, kennis over de vogels in nood delen en de dieren sneller helpen. Wie de beestjes niet tot in Oostende kan brengen, mag het Vogelopvangcentrum contacteren op 059/80.67.66.