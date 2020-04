Vogelopvangcentrum investeert in zonnepanelen: “Ons energieverbruik is hoog, het hele jaar door” Timmy Van Assche

29 april 2020

11u41 0 Oostende Het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren in Oostende plaatst 46 zonnepanelen op het dak van haar gebouw. “De investering in groene stroom zal op termijn zeker merkbaar zijn op onze energiefactuur. Bovendien is dit alweer een stap in de goede richting om onze werking klimaatneutraal te maken”, vertelt Claude Velter, directeur van het opvangcentrum.

Het VOC investeert iets meer dan 10.000 euro in de panelen. Daarvoor doet ze beroep op haar leden en donateurs. In 2019 kon het centrum via een project van de stad en een doorlichting van het Energiehuis het elektriciteitsverbruik een pak verlagen door oude diepvriezers te vervangen. “Zelf groene stroom produceren is een volgende logische stap”, zegt Velter. “Het Opvangcentrum heeft een hoge energiefactuur. Dat is heel normaal: er zitten momenteel heel wat jonge dieren die warmte nodig hebben. Het gaat dan om verweesde jongen die in normale omstandigheden nestwarmte krijgen en nog onder de vleugels van de ouders zitten. In het VOC zitten ze onder warmtelampen of in couveuses die heel wat stroom verbruiken. In het najaar en in de winter komen er dan weer heel wat zeevogels over de vloer. Dikwijls onderkoeld omwille van een onvoldoende waterdicht verenpak. Alvorens aan te sterken, moet hun temperatuur eerst terug naar boven. Voldoende warmte verstrekken, is dus levensnoodzakelijk.” Ook heel wat voedsel voor de zee- en roofvogels wordt in diepvriezers bewaard. Kortom: het energieverbruik is bijgevolg jaarrond significant.

“Voorbeeld volgen”

Jaarlijks worden meer dan 5.000 noodlijdende vogels en wilde dieren voor verzorging binnen gebracht. Ook in coronatijden blijft het opvangcentrum open. “Helaas is het bezoekersgedeelte gesloten waardoor het VOC haar broodnodige inkomsten ziet afnemen. Ik ben erg blij dat naast heel wat particulieren ook verenigingen en kmo’s het voortouw nemen om te investeren in groene energie. De zonnepanelen vormen een schitterende aanwinst voor dit prachtige gebouw. We hebben in Oostende nog veel geschikte locaties om zonnepanelen te installeren. Laten we hopen dat er nog velen het goede voorbeeld van het VOC zullen volgen”, geeft Silke Beirens (Groen) mee, schepen van Mens & Milieu.

Groepsaankoop

Ook in het voorjaar van 2020 organiseert Energiehuis Oostende opnieuw een groepsaankoop voor zonnepanelen. Aankopen in groep is een pak goedkoper. Bovendien wordt het uitzoekwerk voor jou gedaan en word je objectief geïnformeerd. Inschrijvingen zullen starten vanaf 25 mei. Meer info volgt op www.eos-oostende.be/groepsaankopen/groepsaankoop-zonnepanelen.