Vogelopvangcentrum gunt bezoekers uitzonderlijk een blik achter de schermen Leen Belpaeme

12 augustus 2019

14u17 0 Oostende Eén keer per jaar biedt het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren (VOC) in Oostende de mensen de mogelijkheid om het centrum achter de schermen te verkennen. Op zondag 25 augustus is het zover.

Het Opvangcentrum zorgt voor alle gekwetste, met olie besmeurde of zieke vogels en andere wilde dieren. Hun doel is hulp te bieden aan deze dieren en ze terug de vrijheid schenken. De vraag is groot om niet alleen eens de verschillende vogels die er te gast zijn te kunnen zien, maar ook mee te maken hoe er gewerkt wordt. Wat krijgen de roofvogels om te eten? Hoe wordt een olievogel gewassen? Hoe zien de zwembaden er uit? Met tientallen vragen komen de mensen op de opendeurdag binnen, met evenveel antwoorden gaan ze buiten. Wil je zelf onze werking eens van dichtbij bekijken? Wil je een vrijlating van gerevalideerde vogels van dichtbij meemaken? De opendeurdag zal dit jaar plaatsvinden op zondag 25 augustus van 10 tot 18 uur. De toegang is gratis. Afspraak in de Nieuwpoortsesteenweg 642.