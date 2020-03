Vogelopvangcentrum blijft tijdens coronacrisis open en doet oproep naar giften: “Kosten blijven oplopen” Timmy Van Assche

20 maart 2020

13u51 0 Oostende Het Agentschap voor Natuur en Bos publiceerde de officiële richtlijnen voor de opvangcentra voor wilde dieren in Vlaanderen onder de noemer ‘Vlaanderen laat wilde dieren niet in de steek’. “Ook het opvangcentrum in Oostende blijft open voor het binnenbrengen van dieren in nood”, zo benadrukt Claude Velter, directeur van het centrum.

Het VOC in Oostende grenst aan het provinciedomein van Raversyde, dat net als andere provinciedomeinen de de deuren moet sluiten. Ook de parking gaat dicht. “Maar in samenspraak met Raversyde werd beslist dat ons opvangcentrum bereikbaar blijft voor mensen die een dier in nood wensen binnen te brengen. Tijdelijk parkeren kan ter hoogte van onze voordeur”, zegt Velter. De medewerkers van het opvangcentrum vragen om in de sas de handen te ontsmetten met de aanwezige ontsmettingsgel. Daarna kan de vinder het dier verplaatsen naar één van de boxen. Hun eigen (kartonnen) doos nemen ze nadien terug mee. Er liggen invulformulieren waarop de vinders hun gegevens en die van het dier, zoals de vindplaats en mogelijke oorzaak, kunnen invullen. “We brengen de vinders nadien per mail of brief op de hoogte van het eindresultaat van hun dier.”

Oproep naar giften

Velter roept op tot steun van alle opvangcentra voor wilde dieren in Vlaanderen. “Een belangrijk aandeel van onze inkomsten komt van begeleide rondleidingen achter de schermen en de verkopen in onze ‘Groene Winkel’. Die vallen nu allemaal weg – en dat met de drukste periode van het jaar voor de boeg, namelijk het broedseizoen. De uitgaven voor de aankoop van voeding en medicatie, alsook de loonkosten lopen verder op. We rekenen op de steun van de Vlaming om ons door deze moeilijke tijd te helpen. Elke vorm van steun is welkom. Een lidmaatschap (7,5 euro voor 1 jaar) of gift (BE12 9791 6853 6592), commissie door online aankopen via Trooper (www.trooper.be/vocoostende) of door te winkelen op onze webshop (www.vogelopvangcentrum.be/winkel).”

Vervuilde vogels

VOC Oostende ving eind februari nog meerdere met olie vervuilde zeevogels op. “We kunnen melden dat er de voorbije weken onder andere zeven futen, drie zeekoeten en twee zwarte zee-eenden vrijgelaten werden”, geeft een tevreden centrumdirecteur mee. “Momenteel worden onder andere de eerste kleine haasjes, een buizerd, een sperwer en een torenvalk verzorgd.”