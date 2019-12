Voetgangster gewond na aanrijding op zebrapad Bart Boterman

02 december 2019

16u30 4 Oostende In Mariakerke bij Oostende is maandag kort voor de middag een voetgangster aangereden terwijl ze de straat overstak op het zebrapad. De vrouw werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident gebeurde om 11.45 uur, op het kruispunt van de Schermplantenstraat en de Acacialaan. Het slachtoffer, een 56-jarige Oostendse, kwam hard op de grond terecht. De vrouw was weliswaar bij bewustzijn en liep geen levensbedreigende verwondingen op. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis. De bestuurder die haar had aangereden, verklaarde aan de politie dat hij de voetgangster niet zag door de laaghangende zon.