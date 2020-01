Voetganger (29) zwaargewond door losgekomen luifel van rijdende marktkraamwagen Bart Boterman

09 januari 2020

13u14 7 Oostende In de Torhoutsesteenweg in Oostende is donderdagmorgen rond 6.30 uur een voetganger (29) zwaargewond geraakt doordat een luifel los kwam van een marktkraamwagen tijdens het rijden.

De marktkraamwagen met aanhangwagen was onderweg naar de wekelijkse markt op het Mijnplein. Ter hoogte van de Gelijkheidstraat liep het fout. “Een uitschuifbare luifel, bevestigd bovenaan de aanhangwagen, kwam om ongekende reden los. De luifel belandde tegen een geparkeerd voertuig en slingerde naar de overkant van de straat. Daar kwam het ding tegen een voetganger terecht, een 29-jarige man uit Oostende. Hij werd met zware verwondingen, maar niet in levensgevaar, naar het ziekenhuis overgebracht”, duidt commissaris Kris Allary van de lokale politie van Oostende.

Het slachtoffer was onderweg naar zijn hogere opleiding in Brugge. Een getuige zag het ongeval gebeurden en diende de eerst zorgen toe. Ook de marktkramer uit Gistel was erg geschrokken door het ongeval. De politie sloot de Torhoutsesteenweg drie kwartier lang af tussen de Elisabethlaan en de Gelijkheidstraat voor de vaststellingen. De brandweer kwam ter plaatse om de luifel weg te nemen en de brokstukken te ruimen.