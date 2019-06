Voetbalster Neymar Jr. selecteert Oostendenaar voor voetbaltornooi in Brazilië Timmy Van Assche

06 juni 2019

13u06 0 Oostende Martijn Debbaut (25) overtuigde niemand minder dan de Braziliaanse superster Neymar van zijn voetbalskills in verrassende video en mag deelnemen aan de wereldfinale van Red Bull Neymar Jr’s Five in Brazilië. “Een hele eer”, is Debbaut enthousiast.

Dit weekend zetten veertien Belgische teams alles op alles in de nationale finale van Red Bull Neymar Jr’s Five in Luik. Dat is het wereldwijde voetbaltoernooi van de Braziliaanse goalgetter. Het winnende team mag België vertegenwoordigen op de wereldfinale in Praia Grande nabij São Paulo in Brazilië. Maar ze zijn niet de enige Belgen daar. Ook freestyle voetballer Martijn Debbaut (25) uit Oostende mag er zijn skills showen. Hij maakt deel uit van een internationaal team vol voetbaltalent, samengesteld door Neymar Jr. zelf. Martijn kon de superster overtuigen met een verrassende video met de titel ‘Outplay Them All’, dat het concept van Neymar Jr’s toernooi samenvat: vijf tegen vijf voetballen, maar per tegengoal moet er een teamgenoot aan de kant.

Trainingskamp

Martijn vliegt in juli naar Brazilië voor een intens trainingskamp, samen met de andere zes geselecteerden van het Neymar Jr’s Global Five-team en een coach die hen zal helpen in hun voorbereiding om tegen 62 andere nationale kampioenen aan te treden in de wereldfinale. Het winnende team krijgt dan de unieke kans om het op te nemen tegen Neymar Jr. zelf. “’De hoop nooit verliezen’. Zowel tijdens mijn voetbalcarrière als tijdens deze wedstrijd is dit een gepaste quote”, reageert Debbaut. “Nadat vorige vrijdag zes van de zeven winnaars werden bekendgemaakt, had ik ergens toch een gevoel dat Neymar Jr. niet om me heen kon. In mijn ogen had ik een originele video vol vette skills ingestuurd. Ik bleef hopen dat ik de wildcard ging krijgen. Toen ik te horen kreeg dat ik door Neymar Jr. persoonlijk ben uitgekozen om naar Brazilië te vliegen, ging er een onbeschrijfelijk gevoel door me heen. De appreciatie van zo’n speler is een hele eer voor mij. Brazilië is een land dat ik in mijn leven sowieso wou bezoeken: het ademt voetbal. Dat Red Bull dat nu mogelijk maakt, is een droom die uitkomt. Ik kan niet wachten tot het zover is. Samen met mijn andere teamgenoten ga ik alles uit de kast halen om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen en misschien wel de finale te spelen. Neymar Jr., here I come!”

Geen proefstuk

Martijn Debbaut is geen onbekende wanneer het op voetballen aankomt. Hij is een straatvoetballer die zijn kunstjes combineert met entertainment. Met zogenaamde panna-titels in België en de Benelux op zijn palmares, is hij erin geslaagd om van zijn passie voor straatvoetbal ook zijn beroep te maken. Martijn schopte het een tijdje terug ook tot de halve finales van Belgium’s Got Talent, waar hij samen met zijn vriend Thomas z'n skills aan het grote publiek kon tonen. Nadien ging hij aan de slag bij VTM Kids, waar hij het programma Vollenbak Voetbal mee presenteerde. “Van kleins af aan domineert voetbal mijn leven. Ik kon amper lopen en wou al voetballen”, lacht Martijn. “Als klein jongetje begon ik bij KV Oostende. Na een ernstige blessure besloot ik om me te verdiepen in het straatvoetbal. Ik boekte op korte tijd veel vooruitgang. Op YouTube zocht ik naar nieuwe tricks, nam mijn bal en ging urenlang oefenen op straat. Soms lukken bepaalde tricks pas na meer dan 500 pogingen. De vele oefenuren voelen voor mij niet aan als een opoffering. De voldoening en de adrenaline als een nieuwe trick lukt, is het mooiste wat er is.”

Belgen op de wereldfinale

Op zaterdag 8 juni strijden 14 Belgische teams voor de overwinning tijdens de Belgische finale van Red Bull Neymar Jr’s Five voor het prachtige treinstation Luik Guillemins. De nationale winnaars mogen België mee vertegenwoordigen op de wereldfinale in Brazilië. De winnaar zal professioneel klaargestoomd worden voor de wereldfinale door drievoudig futsalcoach van het jaar Karim Bachar. Bovendien gaat Karim mee naar Brazilië om de Belgische vertegenwoordigers persoonlijk bij te staan. Meer info via redbull.be/neymarjrsfive of via de officiële Facebookpagina.