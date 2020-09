Voetbalstadion KVO flink stuk toegankelijker voor rolstoelgebruikers dankzij simpele ingreep Timmy Van Assche

21 september 2020

18u04 2 Oostende De Diaz Arena, het voetbalstadion van KV Oostende, is heel wat toegankelijker geworden. In de Leopold Van Tyghemlaan zijn enkele drempels van de middenberm verlaagd, zodat rolstoelgebruikers veel comfortabeler naar het stadion kunnen trekken.

De Van Tyghemlaan werd zo’n twaalf jaar geleden volledig heraangelegd. Daarbij zijn de twee rijrichtingen voor auto’s en fietsers van elkaar gescheiden door een verharde middenberm. Kenmerkend op die berm zijn de hoge en middelhoge betonblokken. Wie met een rolstoel van of op de berm wil geraken, krijgt daarbij dus maar beter wat hulp van een begeleider of passant.

Wereld van verschil

Peter Van Nuffel, voorzitter van de vzw Kustboys, de supportersfederatie van KV Oostende, signaleerde het probleem bij de lokale adviesraad van KV Oostende, waar ook vertegenwoordigers van lokale veiligheidsdiensten in zetelen. Daarop werd met de bevoegde stadsdiensten contact opgenomen.

De opmerking viel niet in dovemansoren, want de stad heeft in overleg met de voetbalclub aanpassingswerken doorgevoerd in de straat. Personen met een handicap kunnen nu vlotjes via de middenberm tot aan het stadion geraken. Een kleine moeite voor een wereld van verschil, die tijdens de eerste thuismatch met publiek afgelopen weekend heel positief werd onthaald.

De Diaz Arena zelf is goed uitgerust voor rolstoelgebruikers, met onder andere een speciale lift in de kantine New Club 31 en voorbehouden overdekte plaatsen ter hoogte van de hoofdtribune.