Voetballer Jinty Caenepeel voor rechter na vechtpartij in uitgaansbuurt Oostende Siebe De Voogt

10 december 2019

14u53 4 Oostende Voetballer Jinty Caenepeel (23) heeft zich dinsdagmorgen in de Brugse rechtbank moeten verantwoorden voor een vechtpartij begin dit jaar in de uitgaansbuurt van Oostende. Het slachtoffer liep daarbij een sleutelbeenbreuk op. Caenepeel stelt dat hij handelde uit wettige zelfverdediging.

Jinty Caenepeel kreeg het op 10 februari aan de stok met een andere man voor een café in de Langestraat in Oostende. Volgens getuigen zat de aanvaller bovenop het slachtoffer en bleef hij op z’n gezicht slaan. De man hield aan de vechtpartij uiteindelijk een sleutelbeenbreuk over, waardoor hij meer dan een maand werkonbekwaam was. Caenepeel weigerde volgens het parket het slachtoffer te vergoeden. De procureur wees ook op het strafblad van de voetballer. Die werd in het verleden al vijf keer veroordeeld voor de politierechtbank onder meer voor vluchtmisdrijf en rijden onder invloed van cannabis. In Rotterdam kreeg hij in 2017 ook al eens een geldboete voor diefstal.

Voor de vechtpartij in Oostende hangt Caenepeel een werkstraf boven het hoofd. Zijn advocate Beatrice vroeg echter de vrijspraak. “Mijn cliënt handelde uit wettige zelfverdediging”, pleitte meester Beatrice Waerenburgh. “Hij blijft erbij dat het slachtoffer eerst een kopstoot uitdeelde.” Getuigen spreken dat verhaal echter tegen. Jinty Caenepeel speelde in het verleden voor AA Gent en Cercle Brugge. Daarna trok hij naar Nederland, waar hij uitkwam voor FC Eindhoven en Excelsior. Intussen speelt de aanvaller een niveautje lager voor RFC Knokke in de tweede amateurklasse. Uitspraak op 14 januari.