Voertuig met open airbags maar zonder chauffeur aangetroffen in gracht Mathias Mariën

01 september 2019

16u55 0 Oostende Langs de Gistelsesteenweg in Oostende stelde de politie zondagochtend even voor 7 uur een bizar verkeersongeval vast.

Een voorbijgangster zag een voertuig in de gracht liggen met open airbags. Opvallend genoeg was er geen bestuurder aanwezig. Een politiepatrouille kon aan de hand van de nummerplaat uiteindelijk de bestuurder achterhalen. Hij werd aan een ademtest onderworpen. Deze was positief. Zijn rijbewijs werd voor de duur van 6 uur ingetrokken. Proces-verbaal werd opgesteld.