Voedselbedeling Colsol mag verhuizen naar loods in de Blauwkasteelstraat na recente inbraken Leen Belpaeme

19 november 2019

18u07 0 Oostende Er is dan toch een nieuwe locatie voor de armoedeorganisatie Colsol in de Blauwkasteelstraat, zo blijkt uit het antwoord van schepen Natacha Waldmann in de gemeenteraad maandagavond.

De organisatie kreeg twee keer kort na elkaar inbrekers over de vloer die voedsel hebben gestolen dat bedoeld was voor de mensen in armoede. De organisatie zit al enkele jaren in Hangaar I, maar is de problemen grondig beu en zoekt daarom dringend een nieuwe locatie om voedsel te stockeren en uit te delen. Aanvankelijk dachten de vrijwilligers dat een mogelijke locatie in de Blauwkasteelstraat geen optie meer was, maar dat klopt volgens schepen Natacha Waldmann niet. “Na enkele maanden in de nieuwe legislatuur hebben we gezien dat er nood was aan een volledige voedselstrategie waarbij alle elementen uit de keten worden meegenomen. Het gaat over aanvaarden, distribueren van voedseloverschotten en de verschillende manieren van bedeling. De bedoeling is om die bedeling zo kwalitatief mogelijk te maken maar ook te koppelen aan ontmoeting, begeleiding, maar ook rechtenverkenning. Wij werken daar aan verder en we hopen binnen afzienbare tijd hierin te landen. Colsol zal wel degelijk terecht kunnen in de Blauwkasteelstraat. Door de recente inbraken en de toestand van het gebouw waar ze zich nu bevinden hebben we beslist om toch een versnelling hoger te schakelen in dit dossier. Dat wil zeggen dat we niet zullen wachten op de uitrol voor de voedselstrategie. Schepen Björn Anseeuw is bezig met zijn diensten om de oefening af te ronden om de loods gebruiksklaar te maken zodat de organisatie zo snel mogelijk kan verhuizen”, vertelde Waldmann.