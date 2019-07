Vluchtelingen betrapt tijdens kraken van gebouw Bart Boterman

05 juli 2019

18u10 15 Oostende De politie van Oostende zette vrijdagmiddag alle beschikbare patrouilles in toen een getuige heel wat mannen een gebouw zag binnendringen via een raam. Het bleek te gaan om vluchtelingen die een pand in de Leffingestraat wilden kraken.

De patrouilles gingen het pand rond 14 uur binnen. “Na doorzoeking van het gebouw werden acht personen van vreemde origine aangetroffen. Bij controle bleken ze allen illegaal in het land te verblijven. Ze werden voorlopig opgesloten in de cel in afwachting van een beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken”, duidt commissaris Franky Deckmyn van de Lokale Politie Oostende.