VLOC verwelkomt Agusta-helikopter na laatste vlucht als lesmateriaal Leen Belpaeme

02 september 2020

13u03 0 Oostende Het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum heeft woensdag de Agusta A109 H22 van Defensie verwelkomd als educatief materiaal voor de studenten Vliegtuigtechniek en Luchtvaarttechnologie. De helikopter landde op de luchthaven van Oostende en werd nadien via de weg naar het VLOC gebracht iets verderop. Een heuse operatie die vlot is verlopen.

De Agusta A109 helikopter werd bij Defensie ingezet voor verschillende opdrachten, waaronder verkennings-en verbindingsvluchten en medische evacuatie. Met een gewicht van bijna 2 ton en een maximum snelheid van 210 km/u heeft dit Italiaanse toestel er sinds 1992 al heel wat opdrachten in het binnen- en buitenland op zitten.

Demilitarisering

Het toestel heeft er nu zijn laatste vlucht op zitten, maar het wordt opnieuw nuttig ingezet als lesmateriaal voor de studenten van het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum in Oostende. Het toestel kwam in formatie met een tweede A109 vanuit de thuisbasis, de 1ste Wing Bevekom, overgevlogen. Na de landing nabij het North Sea Aviation Center, het bedrijf dat instaat voor zakenvluchten op de luchthaven Oostende-Brugge werden ter plaatse de rotorbladen verwijderd door de technici van Defensie. Ook de brandstof werd uit het toestel gehaald. Dan was het de beurt aan NSAC om deskundig het toestel over de openbare weg te verplaatsen naar de parking van het VLOC even verderop. Een opmerkelijk zicht. Na de laatste aanpassingen en het demilitariseren van de helikopter, krijgt de A109 met serienummer H22 een plaatsje tussen de andere toestellen. Dankzij een samenwerking met Defensie heeft het VLOC in het verleden al de iconische zwarte Sea King RS05 als lesmateriaal gekregen. Ook een voormalige corporate jet van Defensie, de Falcon 20, is in bruikleen van de Federale Politie.

200-tal studenten

Verschillende opleidingen maken van de toestellen gebruik. Het VLOC is immers de thuisbasis voor de bacheloropleiding Luchtvaart van Hogeschool VIVES, het secundair onderwijs Vliegtuigtechnieken van Petrus & Paulus West en de volwassenopleiding Aspirant-Vliegtuigonderhoudstechnicus van de VDAB. De opleidingen tellen samen een 200-tal studenten Vliegtuigtechniek in Oostende. Ook technici van de Luchtcomponent bij Defensie in opleiding krijgen hier de volgende jaren les. Dit gebeurt in het kader van een bilaterale overeenkomst tussen Defensie en het VLOC, waarvan de uitwisseling met de Sea King en de A109 deel uit maakt.

Je kan kennismaken met deze A109 helikopter tijdens de infodag van VIVES op vrijdag 4 september van 16 tot 20 uur.