Vliegtuig van de Sultan van Oman geland in Oostende. Leuvense politie niet op de hoogte van eventuele terugkeer Leen Belpaeme & Bart Mertens

17 december 2019

20u37 70 Oostende De jet van de sultan van Oman is vanavond geland op de luchthaven van Oostende. Het is onbekend wie er precies aan boord is, maar de Airbus A320 is iets voor 20 uur geland. De Leuvense politie is alvast niet op de hoogte van een eventuele terugkeer van sultan Qaboos die in UZ Leuven een medische behandeling onderging maar vroegtijdig terug naar Oman vloog.

Alle leden van de delegatie die de afgelopen week de sultan van Oman vergezelde tijdens zijn verblijf in Leuven waren maandag nochtans vertrokken. De zieke sultan zelf reisde reeds vorige vrijdag terug naar zijn land. Het gezelschap had het hotel The Fourth op de Grote Markt in Leuven geboekt tot eind januari. Het bleef een mysterie of de sultan ook nog terug zou komen. Om 19.48 uur landde één van de vliegtuigen van de Sultan in Oostende. De luchthaven van Oostende geeft officieel geen commentaar, maar omstaanders hebben het vliegtuig gesignaleerd. Naar verluidt zou het gaan om een vliegtuig van de overheid van Oman dat hier achtergebleven spullen komt ophalen.

In Leuven, waar de sultan een kleine week verbleef voor een medische behandeling in het UZ Gasthuisberg, is er alvast nog geen beweging. De Leuvense politie is naar eigen zeggen ook niet op de hoogte van een eventuele terugkeer van de 79-jarige sultan naar Leuven. “Dit is het eerste wat we ervan horen. Wij hebben geen enkele informatie in die zin gekregen”, zegt Nicholas Del Piero, woordvoerder bij de Leuvense politie. Omwille van veiligheidsredenen kan het altijd dat de lokale politie niet rechtstreeks en direct wordt betrokken bij de aankomst van een staatshoofd in ons land.

Hotel The Fourth nog steeds gesloten

Aan hotel The Fourth op de Grote Markt in Leuven is voorlopig nog niets te zien. De sultan huurde het viersterrenhotel volledig af tot eind januari maar vertrok vroegtijdig omdat de medische behandeling werd stopgezet. Enkele dagen later verliet de voltallige delegatie het hotel om terug te keren naar Oman. Toch blijft het hotel gesloten voor het publiek tot eind januari zoals voorzien. In die zin werd al gespeculeerd op een eventuele terugkeer van sultan Qaboos voor eventuele bijkomende medische behandelingen, maar dat werd nooit bevestigd.