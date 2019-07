Vleugje Jamaica op het Oostendse sportstrand tijdens Kingston Beach Festival Timmy Van Assche

23 juli 2019

15u21 0 Oostende Komende zaterdag kan je op het sportstrand van Oostende, tegenover de Wellingtonrenbaan langs de dijk, terecht voor Kingston Beach vanaf 14 uur.

Het festival brengt Jamaicaanse sfeer naar de badstad. “Toppers op de affiche dit jaar zijn Johnny Osbourne en Soul Shakers”, zegt Maarten Hostyn van medeorganisator Big Youths. “Osbourne is een echte legende uit de Jamaicaanse reggae scene. Hij bracht tal van hits uit in de jaren tachtig en had ook een mega hit met Major Lazer enkele jaren geleden. En Soul Shakers zette dit jaar nog Rock Werchter op z'n kop met een tropische mix, dancehall, reggae en afro, van Bob Marley tot de nieuwste tropical bass.” Ook nog op het programma: Dmasta, East-end-Rock, D Prezzy, Consious Sound en veel meer dj’s en liveartiesten. “Dit jaar werken we ook samen met onder meer Push Skate Academy. Er wordt dan ook een skatezone ingericht op de zeedijk. Ook de Takel tekent present met henna.” Het geheel wordt afgetopt met Jamaicaanse eetkraampjes. Het festival is gratis.