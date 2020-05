VLAM zet vis van bij ons in de kijker om vissers te steunen Leen Belpaeme

06 mei 2020

Binnenkort start een nieuwe campagne van VLAM om 'Lekker van bij Ons' als merk in de kijker te zetten, met aandacht voor vis en visgerechten. De vissers hebben het op dit moment niet gemakkelijk door de lage visprijzen. Minister Crevits zakte eerder deze week naar Oostende af om de problematiek te bespreken.

“Ook onze vissers krijgen het hard te verduren door de coronacrisis. We nemen verschillende maatregelen om hen te steunen en maken promotie bij de consument voor de vis die zij vangen. Via verschillende initiatieven van VLAM sporen we de consument aan om regelmatig een stukje vis van bij ons op het thuismenu te zetten”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits. VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) heeft op de website ‘Lekker van bij ons’ al een lijst gepubliceerd met alle lokale vishandelaars die tijdens de crisis openblijven. De website en de daarbij horende sociale mediakanalen, zet volop in op de hashtag ‘lekkerinuwkot’ waarbij de consument inspiratie krijgt om thuis aan de slag te gaan met producten uit de visserij- en aquacultuursector. Er was ook de televisiecampagne waarbij via een spot aandacht was voor visserijproducten. Binnenkort start een nieuwe campagne om ‘Lekker Van Bij Ons’ als merk in de kijker te zetten, ook hier zullen gerechten met vis onderdeel van uitmaken.