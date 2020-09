Vlaanderen schenkt 1 miljoen euro voor bouw fabriek die onderwaterdrones zal maken Leen Belpaeme

11 september 2020

17u20 0 Oostende Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) kent 1 miljoen euro steun toe aan ECA Group in Oostende. Dat bedrijf zal er een nieuwe fabriek bouwen waar drones gemaakt worden om mijnen te bestrijden, onder andere door de marine in Zeebrugge. In de nieuwe fabriek zullen 70 mensen tewerkgesteld worden.

ECA Group is een Frans bedrijf met 40 jaar ervaring in de ontwikkeling en de productie van ontmijningssystemen en bijhorende robots. In Oostende komt er een nieuwe fabriek waar drones zullen geassembleerd en onderhouden worden voor de mijnenbestrijdingscapaciteit van de Belgische en de Nederlandse marine.

Met die drones kan efficiënter op zoek worden gegaan naar plaatsen in zee waar mijnen liggen, om ze nadien vanop afstand onschadelijk te maken. Het moederschip kan zelf buiten het mijnenveld blijven waardoor de bemanning op veilige afstand blijft en veel minder risico loopt. De manier van mijnenjagen zal dus met deze technologie drastisch veranderen en veiliger worden voor de mariniers en hun schepen. In het bedrijf komt ook een kennis- en technologiecentrum waar nieuwe concepten kunnen worden ontwikkeld.

Personeel gezocht vanaf 2021

Het nieuwe gebouw van ECA Group komt langs de Sloepenlaan in Oostende, op het terrein van de voormalige Beliard-scheepsbouwsite. Met de Haven Oostende is een concessieovereenkomst gesloten voor een periode van 30 jaar. Het gaat om een investering van ruim 14 miljoen euro. ECA Group wil er 70 mensen tewerkstellen. Het gebouw in Oostende moet begin 2022 operationeel zijn en gaat in de loop van 2021 op zoek naar arbeiders, technici, ingenieurs en bedienden.