Vlaamse regering geeft extra ondersteuning aan luchthaven voor het uitvoeren van taken inzake veiligheid en brandweer Leen Belpaeme

11 mei 2020

16u44 0 Oostende De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters beslist om de luchthaven van Oostende een bijkomende ondersteuning toe te kennen van 473.833,55 euro.

De Vlaamse overheid heeft een dadingsovereenkomst afgesloten met de luchthaven van Oostende waarin een aantal taken geregeld worden. Voor het uitvoeren van die taken ontvangt de luchthaven ondersteuning. In de afgelopen jaren 2016, 2017 en 2018 heeft de luchthaven echter meer taken uitgevoerd inzake veiligheid, beveiliging en brandweer en ze vroeg daarvoor bijkomende ondersteuning. De Vlaamse Regering besliste nu om 473.833,55 euro extra ondersteuning toe te kennen. “De betwisting aangaande subsidieovereenkomsten inzake taken van luchtvaartveiligheid en -beveiliging, tussen de regionale luchtvaartexploitanten en Vlaanderen sleepte al zeer lang aan. Met deze dading zijn we tot een akkoord gekomen dat voor alle partijen rechtszekerheid biedt. Vooral voor de luchthavenexploitanten is dit belangrijk, omdat zij nu met heel wat onzekerheden te kampen hebben omwille van de COVID-19-crisis in de luchtvaart”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Vlaams parlementslid en burgemeester van Oostende Bart Tommelein is tevreden met deze ondersteuning. “Onze luchthaven is een belangrijke motor voor de economie en werkgelegenheid in Oostende. De continuïteit is dan ook van groot belang. Ik ben blij dat Lydia Peeters ervoor gezorgd heeft dat de LEM’s alsnog een eerlijke vergoeding krijgen voor wat er in die jaren uitgevoerd werd.”