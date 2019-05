Vlaamse overheid kent premie toe voor restauratie Fort Napoleon Leen Belpaeme

24 mei 2019

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 725.715,44 euro toe voor de restauratie van Fort Napoleon in Oostende.

“Fort Napoleon is het belangrijkste militaire monument in Vlaanderen uit de napoleontische tijd. Het is een uniek bewaard verdedigingsfort gebouwd tussen 1810 en 1814 te midden van een beschermd cultuurhistorisch landschap dat zich uitstrekt over de Oosteroever, grotendeels ingegraven in de duinen. Het fort is sinds september 2018 tijdelijk gesloten voor renovatie. Een ideaal moment om ook aanpassingswerken uit te voeren voor het vernieuwde concept als toeristisch belevingscentrum en restauratiewerken aan het interieur”, zegt minister-president Geert Bourgeois.

Voor Fort Napoleon komt er een vernieuwde exploitatieovereenkomst (najaar 2019) om beter tegemoet te komen aan de uitbating van het fort als open erfgoed. Toerisme Oostende zal het fort als belevingscentrum uitbaten met eigen horecapunt. Er wordt een toeristisch infopunt van de stad Oostende geïntegreerd in de inkom van het fort, dat ook geoptimaliseerd wordt naar andersvaliden toe. De site is eigendom van de Vlaamse overheid en momenteel in erfpacht van Herita.