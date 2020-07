Vlaamse filmgeschiedenis in beeld met expo ‘Het Wonder is Geschied’: “Ik word hier zelfs emotioneel van”, zegt Erik Van Looy Timmy Van Assche

10 juli 2020

17u05 0 Oostende Oostende profileert zich steeds vaker als het mekka voor de Vlaamse film met het intussen bekende Filmfestival. De volgende editie van het FFO is pas begin volgend jaar, maar liefhebbers kunnen zich tot en met 11 oktober verkneukelen aan een ronduit boeiende overzichtstentoonstelling van de Vlaamse cinema. Heel wat schoon volk woonde de opening alvast bij.

Op de volgende editie van Filmfestival Oostende is het nog wachten tot 15 januari 2021. Tussendoor brengt FFO de unieke expo ‘Het wonder is geschied! Van Noordzee, Texas tot D’Ardennen’. Het moet een viering worden van twintig jaar nieuwe Vlaamse film in Fort Napoleon, onder curatorschap van cultuurjournalist Ben Van Alboom. “Het is een eigenzinnige reflectie op het bijzondere parcours van die Vlaamse film, die de band tussen het Filmfestival en de Vlaamse film extra in de verf zet. We lanceren de expo met een ode aan enkele iconische Vlaamse filmscènes", klinkt het. “Ik was samen met Ben een koffie aan het drinken toen hij het idee om een expo in te richten op tafel gooide”, zegt Peter Craeymeersch, directeur van FFO. “Ondanks het verschuiven van ons festival van september naar januari, wilden we onze sabbat niet zomaar laten passeren. Het festival bestaat dan ook al veertien jaar en reikt intussen al tien jaar de Ensors uit, de belangrijkste Vlaamse filmprijzen.”

Artefacten

De expo moet jong en oud kunnen bekoren aan de hand van kunst, artefacten, kledij, beeld en klank. Op mannequinpoppen zie je bekende filmoutfits, zoals die van ‘De Patrick’, ‘Patser’ of ‘Cargo’, allemaal netjes vormgegeven voor stylist Cleo Baele. Extra plezant: tien toonaangevende grafische kunstenaars, waaronder Eva Mouton, Jaune en Lectrr, brengen hun interpretatie van instant Vlaamse filmklassiekers. Tal van regisseurs doken in hun archief op zoek naar markante attributen die een centrale rol speelden in hun films. Zo kan je de originele ijsbeer uit ‘Charlie en Hannah gaan uit’, de hamer uit ‘De Patrick’, de poppen uit ‘Ce magnifique gâteau’ en vele andere artefacten bewonderen. Ook de meest opvallende filmprijzen krijgen een centrale rol binnen de expo. Niet te vergeten: behalve een blik op de afgelopen twintig jaar, keert de expo ook verder terug in de tijd. Zo kom je te weten hoe de allereerste bioscoop in ons land haar deuren opende.

(lees verder onder de foto’s)

“Emotioneel”

Heel wat schoon volk woonde de opening van de expo bij. Vlaams cultuurminister Jan Jambon (N-VA) roemde het wonderlijke palmares van de Vlaamse film. “Vlaanderen is een vrij beperkte doelgroep voor cinema, zelfs als je er nog Nederland bijneemt. Toch slaagden we erin om zes nominaties voor een Oscar te bemachtigen en onder meer drie filmprijzen in Venetië en telkens twee in Berlijn en Cannes te winnen.” Ook actrice Barbara Sarafian en regisseur Erik Van Looy zakten naar Oostende af. “Ik vind deze expo zelfs ontroerend”, reageert Van Looy. “(knipoogt) Niet omdat ik er zelf ook tussen sta, maar omdat hier een ongelooflijk rijke geschiedenis op knappe wijze wordt belicht. De tentoonstelling is ook zeer volledig. De Vlaamse cinema heeft de afgelopen decennia fantastische stappen gezet en dat komt hier mooi aan bod. Ook de oudere geschiedenis komt aan bod, wat een belangrijke basis vormde. Bovendien is Fort Napoleon een prachtig decor. Ik was hier voordien nog nooit geweest. (lacht) Ja, dit is wel een inspirerende omgeving voor een film, maar dan moet die tentoonstelling eerst weg zijn.”

Podcast

Van Looy is één van de bekende gezichten die heeft meegewerkt aan een speciale reeks podcasts op Radio 1. Ook Koen De Bouw, Felix van Groeningen, Adil El Arbi en Bilall Fallah, Fien Troch, Eva Cools en Gilles Coulier hoor je hier in terug.

Praktisch

De toegang voor volwassenen bedraagt 9 euro, voor 6- tot 12-jarigen 7 euro. Wie jonger is dan 6 jaar mag gratis binnen. De expo is in tot 11 oktober elke dag open van 10 tot 18 uur, vanaf september is er met maandag een sluitingsdag. Tickets en info via www.filmfestivaloostende.be.