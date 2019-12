Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) krijgt 2 miljoen voor uitbouw Ocean Innovation Space Leen Belpaeme

24 december 2019

08u50 0 Oostende Op voorstel van Vlaams minister Hilde Crevits beslist de Vlaamse Regering om een éénmalige investering van 2 miljoen euro toe te kennen aan het Vlaams Instituut voor de Zee voor de uitbouw van de “Ocean Innovation Space”. Dat is het nieuwe VLIZ project voor de uitbreiding van het Marien Station Oostende op de Oostendse Oosteroever.

Het Vlaams Instituut voor de Zee is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét knooppunt van alle marien onderzoek en innovatie in Vlaanderen. Het Marien Station Oostende (MSO) is een laboratorium in Oostende voor alle Vlaamse zeewetenschappers. Het MSO omvat onder meer multifunctionele laboratoria en een opslagplaats voor wetenschappelijke apparatuur. Sinds begin 2019 werd de huidige site rond het MSO uitgebreid met een aanpalend perceel. Met de 2 miljoen euro bijkomende steun zal het MSO nu op dat perceel kunnen uitbreiden om zo nog meer plaats te maken voor wetenschappelijk onderzoek naar de zee.

Deze investering komt naast de al eerder besliste investering van de Vlaamse overheid tot het bouwen van de nieuwe huisvesting van VLIZ en het Instituut voor Landbouw-, Visserij-, en Voedingsonderzoek (ILVO). Zij zullen in de toekomst samen gehuisvest worden in het “InnovOcean Campus” gebouw. Dit bouwproject bevindt zich momenteel nog in de opstartfase. “Eind november bezocht ik het VLIZ naar aanleiding van hun 20-jarig bestaan. Er is duidelijk heel wat ambitie. Met deze nieuwe beslissing kan het VLIZ haar 20e werkingsjaar bekronen met een nieuwe stap: de uitbreiding van het Marien Station Oostende. Daarmee ondersteunen we verder de belangrijke rol die VLIZ heeft in het onderzoek naar de zee en de kennisopbouw voor de Vlaamse blauwe economie”, zegt minister Hilde Crevits (CD&V)